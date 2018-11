Zvezdnica s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko

Hollywoodska igralka Jessica Chastain, ki je znana po tem, da o zasebnem življenju ne govori, je s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko. Po pisanju tujih medijev, naj bi se deklica, ki sta jo s soprogom poimenovala Giulietta Passi Chastain, rodila pred štirimi meseci.

Zvezdnico so sicer oktobra opazili z vozičkom, a nihče je pomislil, da je to njen otrok, kajti igralka ni nikoli omenila, da s soprogom pričakujeta otroka, poleg tega je snemala film Eve in mnogi so mislili, da je to le del prihajajočega filma. Ko so igralko ujeli z dojenčkom, ki ga je nosila v kengurujčku, pa so govorice postale vse bolj glasne. Čeprav zvezdnica ni komentirala dogajanja, je več tujih medijev potrdilo, da ima zvezdnica resnično hčerko.

Igralka je z Gianom Luco Passijem De Preposula, ki je izvršni direktor francoske modne hiše Moncler ter prihaja iz stare italijanske plemiške družine, skupaj šest let, lani pa sta se v Italiji poročila.