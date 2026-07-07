Zvezdnica Sanjskega moškega za en mesec v pripor

Nekdanji tekmovalki šova Sanjski moški Hrvaške Laura Prgomet, ki je v nedeljo zvečer v središču Dubrovnika poskrbela za pravi škandal, je bilo odrejeno mesec dni pripora. 24-letnico so namreč zaradi motenja javnega reda in miru ter napada na uradne osebe pridržali na policijski postaji, danes zjutraj pa so jo po poročanju medija Dubrovački dnevnik vklenjeno v policijske lisice pripeljali pred državno tožilstvo, kjer so ji zaradi storitve dveh kaznivih dejanj zoper uradne osebe odredili pripor. Zvezdnica je namreč med incidentom napadla dva policista, pri čemer je eden od njiju utrpel poškodbe.
"Odrejen ji je bil pripor do enega meseca, razlog za to pa je nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. Pri tem so upoštevali dejstvo, da je ženska pokazala izrazito vztrajnost, agresivnost in brezobzirnost, pri čemer je žalila in fizično napadla policista, med napadom pa je policistka utrpela lažje telesne poškodbe," je za omenjeni medij povedal tiskovni predstavnik dubrovniškega okrožnega sodišča Pero Miloglav.
Spomnimo, Hrvatica je minulo nedeljo okoli 21. ure zakorakala skozi vrata priljubljenega obmorskega lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.
Medtem ko so jo policisti poskušali pridržati, je vpila, naj jo izpustijo, in zmerjala vse po vrsti. "Predvidevam, da je dekle doživelo živčni zlom. Kaj točno se je zgodilo, ne vem. Prišel sem v trenutku, ko je začela divje metati kozarce. V lokalu so pretresene stranke obnemelo opazovale. Žalila je vse okoli sebe – policiste, reševalce in mimoidoče," je lastnik lokala povedal za Net.hr.
Kljub njenemu velikemu razdejanju pa bar in apartma, v katerem je bivala, naj ne bi utrpela večje materialne škode. Največji problem za lastnika predstavlja javno osramočenje in pa neplačani računi gostov, ki so s kraja dogodka v šoku, ne da bi poravnali račune, pobegnili.
Za zdaj še ni uradno znano, kaj je privedlo do škandala oziroma kaj je sprožilo izbruh, ki je vplival na takšno vedenje, saj podrobnosti in okoliščine dogodka javnosti še niso razkrite.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.