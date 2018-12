Zvezdnica se bori s hudo nosečniško slabostjo

37-letna komičarka Amy Schumer je oktobra sporočila veselo novico, da z 38-letnim možem, kuharskim mojstrom Chrisom Fischerjem, pričakujeta dojenčka, to pa je storila na zelo šaljiv način.

A kljub veseli novici o naraščaju ima igralka trenutno naporno nosečnost. Če večina zvezdnic kaže podobo popolne nosečnice, se je Amy odločila pokazati, da nosečnost ni 'sprehod skozi park'. Že pred časom je objavila fotografijo oz. bolnišnice, kajti pestila jo je močna nosečniška slabost: "Vsi, ki pravijo, da je v drugem trimesečju lažje, ne povedo cele zgodbe. Zdaj mi je še huje. Zelo sem srečna, da sem noseča, toda to ni ravno normalno."

Zvezdnica namreč trpi za hiperemezo, zelo hudo obliko jutranje slabosti, ki po navadi prizadene eno od 50 nosečnic, običajno mlade nosečnice, ženske, ki so prvič noseče, in tiste, ki so za njo trpele že v prejšnjih nosečnostih. Raziskave so pokazale, da se omili po 21. tednu nosečnosti, v najhujših primerih pa traja tudi veliko dlje, celo do poroda.

Kakor je videti, je podobno tudi pri Amy, ki se še vedno bori s hudo slabostjo. Tako je na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem ji je bilo tako slabo v avtu, da je morala skočiti iz avtomobila in bruhati kar ob cesti. Zraven je zapisala le 'tudi to je božič', zraven pa dodala kolaž šaljivih fotografij, na eni od njih je tudi njen soprog, ki je videti rahlo zgrožen nad njenim stanjem.