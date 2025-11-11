Svetli način
Zvezdnica se je med nastopom zgrudila na tla, oboževalci zaskrbljeni

Macao, 11. 11. 2025 13.39

R. M.
K-pop pevka Hyuna, ki je bila ena od nastopajočih na glasbenem festivalu Waterbomb 2025 v Macau, je med nastopom izgubila zavest in se zgrudila na tla. Njeni oboževalci in oboževalke so kljub njenemu zatrjevanju, da je z njo vse v redu, zaskrbljeni, saj je pred dnevi s svetom delila informacijo, da je v mesecu dni izgubila 10 kilogramov.

Zvezdnica korejskega K-popa Hyuna se je med nastopom v Macau, posebnem administrativnem območju Ljudske republike Kitajske, onesvestila in zgrudila na tla. Kot je razvidno s posnetkov, ki so se razširili po družbenih omrežjih, sta zatem k njej na pomoč stekli njeni plesalki, nato pa jo je član osebja odnesel z odra.

Čeprav je pevka po dogodku svoje oboževalce in oboževalke mirila, da je z njo vse v redu in da se opravičuje vsem, ki so kupili karte za njen nastop, pa so zaradi dogodka mnogi v skrbeh.

Pred nekaj dnevi je zvezdnica s svojimi sledilci in sledilkami namreč delila informacijo, da je v zgolj mesecu dni izgubila 10 kilogramov. Kot je zatrdila, se je trudila "spremeniti prvo številko", medtem ko je posnela, da tehta 49 kilogramov. 

Hyuni so leta 2020 diagnosticirali vazovagalno sinkopo. Gre za nenaden padec krvnega tlaka, katerega posledica je krajša omedlevica ali izguba zavesti. K temu med drugim prispevajo stres, utrujenost ali ekstremna dieta. 

Pevka je v preteklosti sicer že odkrito spregovorila o boju s pritiski v glasbeni industriji. Kot je priznala, je v preteklosti, da bi ohranjala težo, pojedla le en suši na dan. "To me je uničilo. Ko sem bila stara 26 let, sem resno škodovala svojemu zdravju," je povedala tedaj.

hyuna k-pop nastop izguba zavesti
