Zvezdnica se je obregnila ob popolni poporodni videz Kate Middleton

Mnogi so se letos aprila čudili zaradi brezhibne podobe Kate Middleton le sedem ur po porodu novega princa Louisa Cambriškega. Vojvodinja je v v porodnišnico prišla ob šestih zjutraj, rodila ob enajstih, ob šestih popoldne pa je pred novinarji in oboževalci že pokazala svojega tretjega otroka.

Igralka Keira Knightley, zvezdnica filmov Pirati s Karibov ter drameIgra imitacije, je za knjigo Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies), ki vsebuje eseje umetnikov, aktivistov ter zvezdnikov, napisala pismo, v katerem se je obregnila tudi na popoln poporodni videz angleške vojvodinje: "Porodnišnico je zapustila sedem ur po porodu, bila je naličena in v visokih petah. To je bil obraz, ki ga je želel svet videti. Skrij. Skrij našo bolečino, naša razklana telesa, naše dojke, iz katerih pušča, naše podivjane hormone. Bodi lepa. Bodi v slogu, skrij svoje bojišče, Kate. Po sedmih urah od boja za življenje in smrt, po sedmih urah, ko se ti je odprlo telo, ko je ven prišlo krvavo in kričeče življenje. Ne pokaži tega. Ne govori o tem. Stoj tam z novorojenčkom in bodi fotografirana s strani moških fotografov."

Medtem ko je Kate že oblekla svečano obleko, je Keira še vedno nosila bolnišnično haljo in hlačke iz papirja, je še zapisala ter dodala, kako je potekal njen porod: "Moja nožnica se je odprla in na svet si prijokala z odprtimi očmi, roke so ti krilile v zraku. Kričala si. Spominjam se svojega boja, tvojega boja in preživetja. In kljub temu sem jaz šibkejši spol?"

Zvezdnica, ki je pred dnevi priznala tudi, da je pri 22 letih doživela živčni zlom, trpela pa je tudi za posttravmatskim sindromom, je nato požugala vojvodinji, da je s svojim poporodnim videzom ustvarila ogromen pritisk na mamice, ker je za mnoge takšen poporodni 'rezultat' popolnoma nerealen.