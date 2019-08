Zvezdnica se je odločila za lepotni popravek

Igralka Dakota Johnson , ki je pred leti zablestela v težko pričakovani romantični drami Petdeset odtenkov sive, je bila znana tudi po rahlem razmiku med sprednjimi zobmi.Mnogi so tako dejali, da ji dotična 'estetska nepopolnost zelo pristaja ter da naj tako to slavna pevka Madonna ali francoska legendarna igralka Brigitte Bardo to 'napako' uporabi kot zaščitni znak.

Toda kot je videti iz zadnjih fotografij, ki so bile posnete na rdeči preprogi ob promociji njenega novega filma The Peanut Butter Falcon, zvezdnica le ni bila navdušena nad svojimi zobmi, kajti na fotografiji ni več opaziti njenega slavnega razmika.

Seveda so to hitro opazili tudi oboževalci, ki so se na družbenih omrežjih šaljivo poslovili od razmika, eni so celo razglasili dan žalovanja: "Naj Dakotin razmik počiva v miru ... Nikoli ne bo pozabljen," je bil en od komentarjev, oglasilo pa se je tudi kar nekaj ogorčenih oboževalcev, ki nad njenim popravkom nikakor niso bili navdušeni.