Jessica Simpson se je razveselila deklice

"Po zaslugi majhne deklice bomo kmalu postali petčlanska družina. Tako zelo smo srečni, da lahko obelodanimo, da v naša življenja prihaja ta čudež," je pred meseci na družbenih omrežjih veselo zapisala zvezdnicaJessica Simpson in s tem naznanila tretjo nosečnost.

Zadnja nosečnost zvezdnice pa je bila vse prej kot preprosta, kajti spremljali so jo številni zdravstveni zapleti, zaradi katerih je kar štirikrat pristala v bolnišnici, pripetile pa so se ji tudi nekatere druge nevšečnosti. A vse to je zdaj končno za njo. Rodila je hčerko, ki je ob rojstvu tehtala 4.90 kilograma, s soprogom pa sta jo poimenovala Birdie Mae Johnson (Birdie v slovenščini pomeni ptička).