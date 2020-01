Zvezdnica se na zapor pripravlja s pomočjo strokovnjaka

Lani je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI obtožil in aretiral več slavnih in bogatih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze. Med več deset aretiranimi sta bili tudi igralkiFelicity Huffman iz serije Razočarane gospodinjein Lori Loughlin iz serije Polna hiša. Medtem ko je Felicity že doletela denarna in zaporna kazen, pa Lori še čaka na sojenje. Zvezdnica Razočaranih gospodinj je namreč priznala krivdo, medtem ko jo Loughlinova zavrača. S tem pa si je nakopala še nekaj dodatnih obtožnic.

Ko so ameriški mediji sešteli vse morebitne kazni, ki lahko doletijo zvezdnico, so izračunali, da jo lahko čaka vrtoglavih 45 let zapora. Po pisanju ameriških medijev naj bi zvezdnico čakala nova obravnava v sredini januarja, na kateri pa ni potrebe, da je igralka prisotna. To bo le nekakšen predobravnavni sestanek, na katerem se bodo odvetniki pogovorili s sodnikom, da določijo napredek zadeve ter časovni razpored za prihodnje dogodke in sojenje.

Vir blizu zvezdnice je medijem razkril, da je igralka pripravljena na vse, tudi na zaporno kazen. 55-letnica naj bi namreč najela strokovnjaka, ki jo pripravlja na morebitno prestajanje časa v zaporu. "Ima nekoga, ki ji svetuje, kaj naj stori, če izgubi primer in gre v zapor," je vir povedal za People: "Svetovalec naj bi jo pripravil na vse. Tukaj ne gre za to, da Lori misli, da bo izgubila na sodišču. Igralka samo načrtuje in se pripravlja na vse nepredvidene dogodke."

"Če bo šla v zapor, nase ne sme pritegniti preveč pozornosti. Očitno bo izstopala zaradi vse medijske pozornosti in zato, ker je zvezda. Glede tega ne more storiti nič. Toda ne želi izstopati, ker bi bila nevedna oziroma bi delala napačne stvari ... Hoče razumeti, kaj jo čaka ter ne samo, da preživi, ampak da ji uspe živeti v zaporu. Na vse to gleda kot na učno izkušnjo," je še dodal za konec.