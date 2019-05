Zvezdnica se spominja babice: Skrivala se je pod trupli

"Želim počastiti svojo babico Tatiano Ivanovno, ki se je pri 16 pridružila vojski kot medicinska sestra in prišla vse do Berlina. Reševala je življenja, tudi svoje, ko se je skrivala pod trupli. To dekle je šlo skozi zelo težko življenje. Ko se je vrnila, je začela iz nič in sama vzgojila dva otroka. Za vedno si bom zapomnila, kako čudovita je bila. Imela sem to srečo, da sem bila z njo, preden je umrla, z njo hodila na dolge sprehode, kjer je govorila o svojem življenju. Ti trenutki so zelo dragoceni. Babica, rada te imam. Zelo te pogrešamo," je zapisala in tako obeležila dan zmage.

Ko se je Tatiana vrnila domov, se je preselila v Tuapse, kjer je rodila dva otroka, nato se je z njima preselila v Ukrajino, kjer se je njeni hčerki leta 1975 rodila Milla.