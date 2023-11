Zvezdnica Seksa v mestu gladovno stavka, zahteva trajno prekinitev ognja

Zvezdnica Seksa v mestu Cynthia Nixon je skupaj z drugimi aktivisti, ki ameriškega predsednika Joeja Bidna pozivajo k trajni prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, začela gladovno stavko. V govoru ob začetku stavke je Bidna prosila, naj bo empatičen in si predstavlja, da so otroci v Gazi njegovi otroci.

Cynthia Nixon in pet ameriških politikov so med skupino aktivistov, ki sodelujejo v gladovni stavki in Joeja Bidna pozivajo k trajni prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom. Igralka, ki je pred petimi leti kandidirala za županjo New Yorka, je množici pred Belo hišo povedala, da sta njena otroka Juda, njuna stara starša pa sta preživela holokavst. "Sin me je prosil, naj uporabim kateri koli glas, ki ga imam, da čim glasneje zatrdim, da nikoli več pomeni nikoli več za vse."

icon-expand Cynthia Nixon je začela gladovno stavkati pred Belo hišo. FOTO: AP

"V sedmih tednih je Izrael ubil več civilistov na majhnem ozemlju, kot jih je bilo ubitih v 20 letih vojne v celotni državi Afganistan," je dejala v svojem govoru. "Sita sem ljudi, ki razlagajo, češ da so civilne žrtve v vojni rutinski davek. Pri teh številkah ni nič rutinskega, pri teh smrtih ni nič rutinskega." V nadaljevanju je nagovorila predsednika ZDA: "Predsednika, ki je sam doživel tako pretresljivo osebno izgubo, bi rada osebno prosila, naj se poveže s to empatijo, po kateri je tako znan, in naj pogleda otroke Gaze ter si predstavlja, da so njegovi otroci." Politiki, ki sodelujejo v gladovni stavki, so predstavnica zvezne države Delaware Madinah Wilson-Anton, predstavnik New Yorka Zohran Mamdani, predstavnik Oklahome Mauree Turner, predstavnik Virginije Sam Rasoul in predstavnik Michigana Abraham Aiyash.