Zvezdnica Seksa v mestu zaradi uporabe polnil tarča 'neusmiljenega zasmehovanja'.

Kristin Davis , zvezdnica serij Seks v mestu in Just Like That , je v pogovoru za The Telegraph spregovorila o lepotnih popravkih in burnih odzivih, ki jih je na račun spremembe videza prejela s strani uporabnikov družbenih omrežij. Igralka, ki je že v preteklosti priznala uporabo polnil, je priznala, da so jo žaljivi komentarji večkrat spravili v jok.

"Težko je biti neprestano soočen s svojim mlajšim videzom," je priznala 58-letnica, ki je v kultni seriji iz devetdesetih stopila v vlogo Charlotte. "Splet želi, da bi tudi sedaj bila videti takšna, in težko si je zapomniti, da to ni res," je dejala Davisova, ki je prve popravke dosegla s pomočjo botoksa, kasneje pa pričela eksperimentirati s polnili.

"Posluževala sem se posegov s polnili, ki so bili dobri, in posegov s polnili, ki so bili slabi. Ko sem jih odstranila, pa sem bila tarča neusmiljenega zasmehovanja in večkrat sem planila v jok. Zelo stresno je," je priznala. Dodala je, da so ljudje za neuspele posege krivili njo in ne zdravnikov, ki so postopek izvedli. Prav tako je dejala, da ji veliko časa nihče ni povedal, da s povečanimi ustnicami ni bila videti dobro. "K sreči imam dobre prijatelje, ki so s časom bili iskreni."

Zvezdnica je že v preteklem letu javno spregovorila o izzivih staranja pred očmi javnosti. "Če bi živela običajno življenje, bi se počutila super. Sem zdrava, močna, imam triletnega sinčka in vse je super. Ampak ne, delam na televiziji, kjer je vsak delček moje zunanjosti analiziran."