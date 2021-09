Zvezdnica serije Beverly Hills 90210: Rak je del mojega življenja

50-letna igralka Shannen Doherty je spregovorila o načinu in dojemanju življenja z diagnozo ženske z rakom dojk v četrtem stadiju. Zvezdnica je tudi del filmske ekipe, ki ustvarja film z zgodbo ženske, podobne igralkini. Shannen je dejala, da se je naučila živeti s svojo diagnozo in se pravzaprav skoraj nikoli ne pritožuje.

Film, ki bo imel naslov List of a Lifetime , bo prikazoval zgodbo ženske, ki jo diagnoza raka opogumi, da se poda v iskanje hčerke, ki jo je dala v posvojitev. Ko se z njo ponovno poveže, se mati in hči podata v projekt uresničevanja materinih poslednjih želja. To je tudi prvi projekt Shannen Doherty, ki je povezan z njeno diagnozo. Igralka je dejala, da jo je v sodelovanje prepričal scenarij.

"Zdi se mi, da imam dolžnost, da v javnosti govorim o raku in ljudi na ta način poučim o tej bolezni, predvsem pa, da jim sporočam, da smo lahko ljudje z rakom v četrtem stadiju zelo aktivni. Moj mož pravi, da nihče ne bi rekel, da imam raka. V resnici se zelo redko pritožujem ali govorim o tem. Zame je to del mojega življenja v tem trenutku," je o življenju z boleznijo dejala igralka, ki je od leta 2011 poročena s fotografom Kurtom Iswarienko .

"Ni mi bilo treba dajati nasvetov, saj so se punce zelo dobro pripravile na svoje vloge. Vsi sodelujoči smo se dobili in to je bila resnično zelo dobra izkušnja sodelovanja. Navdušena sem nad vsako sekundo dela s temi čudovitimi ženskami," je še povedala zvezdnica.

Sama nima poslednjih želja ali načrtov, ki bi si jih še želela uresničiti: "Mislim, da je to čudno v moji situaciji, saj na nek način predstavlja kljukanje opravljenih stvari, preden se moj čas izteče. Rada bi bila najdlje živeča oseba z rakom v četrtem stadiju in moja edina želja je, da živim."

Igralka je diagnozo prejela leta 2015, dve leti pozneje pa je bolezen prešla v stagnacijo. Igralka je leta 2020 sporočila, da se je stanje poslabšalo in so ji zdravniki sporočili, da je rak napredoval v četrti stadij. "Pomembno se mi zdi, da ljudje vedno, da smo bolniki z rakom v četrtem stadiju še vedno živi. Ti ljudje niso sivi v obraz, lahko delajo in ne gredo takoj v hospic," je dejala v intervjuju s prijateljico in igralko Sarah Michelle Gellar. "Ljudje te tako hitro odpišejo, čeprav si še vitalen, zdrav in srečen. Nihče ni večen. Lahko se zgodi, da bom jaz živela dlje kot nekdo, ki je popolnoma zdrav. Ne vemo," je še povedla 50-letnica.