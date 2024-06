Zvezdnica serije Bridgerton 'glasno in ponosno' ljubi žensko

Igralka Jessica Madsen je na svojem Instagram profilu jasno in glasno sporočila, da ljubi žensko. To je storila ob vstopu v mesec junij, mesec, namenjen praznovanju in obeleževanju ponosa LGBTQ+ skupnosti. Igralko, znano po vlogi Cresside Cowper, so preostali uporabniki v komentarjih podprli.