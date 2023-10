Zvezdnica serije Damin gambit v Italiji obnovila poročne zaobljube

27-letnico so pred obredom opazili na balkonu hotela v Benetkah, kjer je uživala v skodelici kave. Po poročanju Daily Maila je na svoji poroki nosila precej netradicionalno obleko, saj se je odločila za dolgo obleko v bež barvi z dodatkom ptic in rož. V laseh, ki so ji padali čez ramena, je imela belo tančico.

Igralka, najbolj znana po vlogi v seriji Damin gambit , in glasbenik sta se ponovno poročila v zgodovinski palači Palazzo Pisani Moretta, zgrajeni v 15. stoletju, ob Velikem kanalu. Na slovesnosti ju je tokrat spremljalo več kot 150 svatov, med katerimi so bili tudi manekenka Cara Delevingne , igralka Julia Garner , igralec Nicholas Hoult in igralec Miles Teller z ženo Keleigh .

Anya in Malcom, ki svoje zasebno življenje sicer skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, sta svojo zvezo začela maja 2021. Spoznala sta se na premieri serije, ki je igralko izstrelila med zvezde, kot je kasneje zaupal 29-letnik pa ga je tako očarala, da je zanjo napisal pesem z naslovom Really Want to See You Again. "Dva dni po tem, ko sem jo prvič srečal, sem ji napisal pesem," je na Instagramu lani marca razkril glasbenik, zvezdnica pa je v enem od takratnih intervjujev priznala, da je v njem končno našla osebo, s katero si lahko deli svojo strast do branja. Junija 2022 sta se prvič poročila na sodišču v Združenih državah Amerike, ob prisotnosti ožjega družinskega kroga.