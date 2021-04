Zvezdnica serije Dekle z imenom Feriha zbolela za covidom-19

30-letna turška igralka Hazal Kayase je okužila z novim koronavirusom. Na družbenih omrežjih je sporočila, da je kljub upoštevanju vseh ukrepov na žalost ta bolezen doletela tudi njo. Oboževalcem je še dejala, da se je izolirala, da je v karanteni in da se počuti, kot da ima hujšo obliko gripe.

Oboževalci so bili v skrbeh za njeno zdravje, priljubljena igralka pa jih je pomirila in se jim zahvalila za vsa sporočila, v katerih so ji zaželeli hitro okrevanje.

"Ne skrbite zame. Dobro sem," je dodala optimistično. Zvezdnica je morala zaradi okužbe prekiniti snemanje serije, drameMidnight at the Pera Palace, v kateri nastopata tudi Jordan J Gallagher in Selahattin Pasali.