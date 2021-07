Zvezdnica serije Deklina zgodba na rdeči preprogi potrdila nosečnost

Slavnostne filmske premiere v los Angelesu so se udeležili tudi njeni soigralci iz novega filma Chris Pratt, Betty Gilpin, Sam Richardson in J. K. Simmons .

Med drugim je pritrdila, da je na "na polovici" nosečnosti in spregovorila tudi o spolu otroka: "Pričakujem fantka. Prvi ste izvedeli za to!"

"Navdušena sem, da sem tukaj in to je zame zelo poseben trenutek," je igralka Yvonne Strahovski dejala za Entertainment Tonight ter dodala, da je minilo že kar nekaj časa – eden od razlogov je tudi nosečnost – ko se je nazadnje udeležila kakšnega javnega dogodka.

Za Yvonne in njenega moža Tima Lodna bo to drugi otrok, saj sta starša postala že oktobra 2018, ko sta se razveselila prvega sina. Zvezdnica se je leta 2019 na premieri trilerja Angel of Mine razgovorila, kako je potekalo snemanje omenjenega projekta, ko je bila v drugem trimesečju nosečnosti.

Poleg tega, da je poskušala prikriti nosečnost z ustreznimi kostumi, se je z ekipo dogovorila, kako posneti določene kaskaderske točke.

"Spomnim se, da ko sem stopila na drsališče, me je pet ljudi hipoma obkolilo, paranoično, ker so se bali, da mi bo zdrsnilo in bom padla," se je spominjala v smehu. "Vsi so bili zelo zaščitniški, kar je bil lep občutek."