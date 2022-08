Zvezdnica serije Devica Jane pričakuje prvega otroka

Gina Rodriguez bo v bližnji prihodnosti prvič postala mama. Igralka, ki je zaslovela z vlogo v priljubljeni seriji Devica Jane , je veselo vest sporočila na svojem Instagramovem profilu in to prav na dan, ko je praznovala svoj 38. rojstni dan.

"Ta rojstni dan je še toliko bolj poseben," je na Instagram zapisala igralka in s sledilci delila prisrčen videoposnetek, na katerem je s soprogom pokazala pozitiven test nosečnosti. Vesele novice so se razveselili tudi njeni oboževalci in igralski kolegi, ki so objavo zasuli z všečki in čestitkami.

"Moje srce je presrečno za vaju," je zapisal Ginin soigralec iz serije Devica Jane in zvezdnik mehiških telenovel, Jaime Camil, medtem ko je pevka Jordin Sparks v komentar prilepila številne emotikone srca. "Zelo te imam rada," je pod objavo zapisala zvezdnica Somraka Nikki Reed. Zakoncema in bodočima staršema so čestitali tudi oskarjevka Viola Davis, igralka Taraji P. Henson in televizijska voditeljica Adrienne Eliza Houghton.

38-letna Gina Rodriguez in tri leta mlajši Joe LoCicero sta se leta 2016 spoznala med snemanjem serije Devica Jane in dve leti kasneje potrdila zaroko. Leta 2019 sta si obljubila večno zvestobo, sedaj pa se bosta razveselila prvorojenca oziroma prvorojenke.