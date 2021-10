Zvezdnica serije Dobrodošli v Schitt's Creek stopila pred oltar

Pretekli vikend je v krogu družine in bližnjih prijateljev igralka Sarah Levy obljubila večno zvestobo izbrancu Grahamu Outerbridgu . Obred se je odvil v znanem hotelu v Hollywoodu, na njem pa je bil tudi igralkin brat in sodelavec Dan Levy .

Brat in sestra, ki sta gledalce dodobra nasmejala v seriji Dobrodošli v Schitt's Creek, sta na poroki poskrbela za zabavo in skupaj plesala dolgo v noč. To je potrdila tudi fotografija, ki jo je 38-letnik delil s sledilci na Instagramu. “Moja sestra se je poročila. In ne, to vsekakor ni fotografija trenutka, ko sva vzklikala besedilo pesmi S Club Party,” je sarkastično pripomnil Levy in dodal, da ima sestro zelo rad.