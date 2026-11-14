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Zvezdnica serije General Hospital po nenadni moževi smrti: Morala bi imeti več časa

Los Angeles, 14. 11. 2026 16.32 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bree Williamson z možem

Zvezdnica televizijskih serij General Hospital in One Life to Live, Bree Williamson, je sporočila, da je bitko s težko boleznijo izgubil njen mož, animator in režiser Michael John Roberts. Kot je zapisano v osmrtnici, je umrl nenadne smrti, potem ko so mu diagnosticirali tumor na možganih.

Igralka Bree Williamson in družina njenega moža Michaela Johna Robertsa je v osmrtnici le-tega sporočila, da je režiser in animator izgubil kratko bitko s tumorjem na možganih. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu, so razkrili. "Morali bi imeti več časa. Več pogovorov ob skodelici kave. Več poduhovljenih debat o tem, kaj je zares pomembno in je smisel življenja," so zapisali.

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"Več smeha, več zgodb, več glasbe in preprostih trenutkov, ki bi nekoč postali izjemni spomini," so nadaljevali in dodali, da je umetnikova bolezen prišla nenadoma, čas, ki je sledil, pa je bil izjemno kratek. Roberts je umrl po bitki z zelo agresivno obliko raka in je najbolj pogosta oblika tumorja na možganih pri odraslih ljudeh.

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"Hvala vsem, ki ste nas kontaktirali. Naša srca so zlomljena in potrebujemo nekaj časa zase," je v objavi na družbenem omrežju po moževi smrti zapisala igralka. Družina je Robertsa opisala kot nadarjenega umetnika z izjemnim talentom, ki je na svet gledal drugače kot ostali ljudje. Zakonca sta skupaj imela 15-letnega sina McGreggorja.

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Bree Williamson Michael John Roberts smrt mož igralka

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KOMENTARJI1

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Uporabnik1874818
14. 11. 2026 17.10
Bil je v formi kot kakšen 20 letnik ampak zaman...
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