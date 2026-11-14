Zvezdnica serije General Hospital po nenadni moževi smrti: Morala bi imeti več časa

Igralka Bree Williamson in družina njenega moža Michaela Johna Robertsa je v osmrtnici le-tega sporočila, da je režiser in animator izgubil kratko bitko s tumorjem na možganih. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu, so razkrili. "Morali bi imeti več časa. Več pogovorov ob skodelici kave. Več poduhovljenih debat o tem, kaj je zares pomembno in je smisel življenja," so zapisali.
"Več smeha, več zgodb, več glasbe in preprostih trenutkov, ki bi nekoč postali izjemni spomini," so nadaljevali in dodali, da je umetnikova bolezen prišla nenadoma, čas, ki je sledil, pa je bil izjemno kratek. Roberts je umrl po bitki z zelo agresivno obliko raka in je najbolj pogosta oblika tumorja na možganih pri odraslih ljudeh.
"Hvala vsem, ki ste nas kontaktirali. Naša srca so zlomljena in potrebujemo nekaj časa zase," je v objavi na družbenem omrežju po moževi smrti zapisala igralka. Družina je Robertsa opisala kot nadarjenega umetnika z izjemnim talentom, ki je na svet gledal drugače kot ostali ljudje. Zakonca sta skupaj imela 15-letnega sina McGreggorja.
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