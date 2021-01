Zvezdnica serije Jutranja ptica leto začela z novo ljubeznijo?

Demet Özdemir je zelo zadržana, ko beseda nanese na njeno zasebnost. S svojimi sledilci in oboževalci, ki se jih je po izjemnem uspehu serije Jutranja ptica na Instagramu zbralo že 12 milijonov, redno deli fotografije iz zakulisja snemanj, rada pa pokaže tudi svoj plesni talent. Glede ljubezenskega življenja pa je zelo skrivnostna.

Ob vstopu v novo leto so jo fotografirali v družbi 35-letnega komika in pevca Oğuzhana Koça, fotografije pa so hitro zaokrožile po turških medijih. 28-letna igralka je nato priznala, da je silvestrovo res preživela v njegovi družbi.