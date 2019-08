Zvezdnica serije Lepotica in zver dala novo priložnost stari ljubezni

Turška zvezdnica je svoja čustva do Cana izrazila prek besedila pesmiLove, ki jo je pred leti posnel legendarni zdaj že pokojni temnopolti pianist in glasbenik Nat King Cole, za konec pa je pripisala še:"Moja modrina, Can." Če na kratko povzamemo verze pesmi, ti govorijo, da je ljubezen več kot le igra za dva.

Del pesmi, ki jo je objavila ob fotografiji:

L is for the way you look at me

O is for the only one I see

V is very, very extraordinary

E is even more than anyone that you adore can

Love is all that I can give to you

Love is more than just a game for two

Two in love can make it

Take my heart and please don't break it

Love was made for me and you