Zvezdnica serije Ljubke lažnivke iskreno o tesnobi in njenih posledicah

Ashley Benson je na družbenem omrežju TikTok s svojimi sledilci delila posledice, ki jo pestijo zaradi spopadanja s tesnobo. Po celem telesu se ji namreč pojavi izpuščaj, ki je še posebej izrazit okoli vratu in po ramenih. Igralka je z delitvijo posnetka svoje sledilce spodbudila h komentiranju in zavedanju o pomenu psihičnega zdravja.

Igralka Ashley Benson je svoje sledilce nedavno presenetila z objavo videoposnetka, v katerem razkriva izpuščaj na svojem telesu. "Moja tesnoba prevzame moje celotno telo," je zapisala ob posnetku in s tem razložila, da je za fizične posledice na njenem telesu krivo njeno psihično zdravje.

Iz videa je razvidno, da se ji izpuščaj zelo izrazito pojavi okoli vratu in na ramenih. Za spremljavo posnetka je Bensonova izbrala pesem Overwhelmed, ki govori o tesnobi in tem, kako zahrbtno se prikrade v telo in ne pusti dihati.

Z objavo je zvezdnica serije Ljubke lažnivke svoje sledilce želela ozavestiti o tem, kako pomembno je psihično zdravje. Njeni oboževalci so bili nad objavo sprva presenečeni, nato pa so pogumno komentirali. "To je resnično, zdaj se počutim manj osamljenega," je zapisala ena oseba, druga pa je komentirala: "To se zgodi tudi meni, ko me zgrabi tesnoba. Vesela sem, da nisem sama."

32-letna igralka je sprva delila videoposnetek na družbenem omrežju TikTok, kasneje pa tudi na Instagramu. Čeprav ni razkrila, kaj je krivo za njeno tesnobo, je ob videu zapisala: "Kdo se še spopada z anksioznostjo in napadi panike?"

Zvezdnica je v preteklosti že večkrat javno spregovorila o svojih težavah z duševnim zdravjem. Leta 2015 je za The Post povedala, da ji pri obvladovanju stresa pomaga akupunktura. "Izvajam jo na hrbtu in intimnih predelih. To mi lajša tesnobo," je takrat povedala.