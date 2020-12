Zvezdnica serije Ljubke lažnivke z možem praznuje četrto obletnico poroke

Ameriška igralka Troian Bellisario, ki jo večina pozna po vlogi v seriji Ljubke lažnivke (Pretty Little Liars), in njen mož Patrick J. Adams praznujeta četrto obletnico poroke. Ta mejnik sta obeležila tudi na družbenih omrežjih, kjer sta delila poročni fotografiji in ljubeča zapisa.

Troian Bellisario in njen mož Patrick J. Adams, ki je ob Meghan Markle igral v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), praznujeta četrto obletnico poroke. "Pred štirimi leti sva rekla da, in to je vse spremenilo. Hvala, Patrick, ker se z mano sprehajaš po tej divjini. Dokler te držim za roko, vem, da je vse mogoče," je na dan njune obletnice na Instagramu zapisala 35-letna igralka ter zraven objavila poročno fotografijo. Podobno je storil tudi Patrick, ki se je svoji dragi in njuni ljubezni poklonil z naslednjimi besedami: "Hvala, Troian, za štiri leta ljubezni, zabave, potrpljenja, zaupanja, prijaznosti in radovednosti. Ljubim te." Kot lahko vidimo, je na njun poročni dan sodelovala tudi narava, saj je poskrbela za čudovit in dih jemajoč sončni zahod. Troian Bellisario in Patrick J. Adams sta se spoznala med pripravami na igro Equivocation leta 2004. Najprej sta bila dobra prijatelja. Nato sta skupaj živela tri leta, ljubezen pa sta okronala s poroko decembra 2016. Po skoraj dveh letih zakonskega življenja sta se oktobra 2018 razveselila rojstva deklice Aurore.