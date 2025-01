Zvezdnica serije Mrhi za šankom: Pri 12 letih so mi rekli, da sem predebela

Igralka Kat Dennings se je nedavno spomnila nesramnih komentarjev režiserjev, ki so se nanašali na njen videz, ko je bila sama le še otrok, a se je potegovala za prve igralske vloge. Zvezdnica, ki danes šteje 38 let, je oglase začela snemati pri devetih letih, na televiziji pa je debitirala pri 14 letih v seriji Seks v mestu.

"Bilo je zelo surovo okolje in tisti, ki so bili zadolženi za izbiro igralcev, so bili izjemno kruti, tudi ko so govorili o otroku," je nedavno razkrila za People. Da bi rada bila igralka, je vedela že, ko ji je bilo le 12 let, a njene izkušnje iz tistega obdobja niso najboljše."Ko sem začela igrati in hodila na avdicije, je bilo vse drugače, kot je danes. Lahko je bilo zelo kruto. Dobila sem veliko izredno negativnih povratnih informacij, ljudje pa se niso vzdržali svojih grdih komentarjev," je povedala.

"Ko zdaj pomislim za nazaj, se sprašujem, kako je lahko kdo tako grdo govoril o otroku? To je noro. Stara sem bila na primer 12 let, ko sem šla na avdicijo, pozneje pa me je poklical moj agent in mi rekel, da se ekipi nisem zdela dovolj lepa ter da sem debela," je še opisala eno od izkušenj.