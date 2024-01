Zvezdnica serije Nasledstvo: Lepota ima rok trajanja

"Kar se učim z Dorianom Grayem, je, da če se definiramo samo glede na zunanjo podobo, lahko ima tudi to nekakšen rok trajanja," je rekla. Slika Doriana Graya, ki se ukvarja s temami morale, narcizma in ekscesa, pripoveduje zgodbo o mladeniču, ki proda svojo dušo v zameno za večno mladost in lepoto.

Glavni protagonist serije se dogovori, da bo njegovo telo ohranilo popolno mladost, medtem ko se nedavno naslikan njegov portret – ki predstavlja njegovo dušo – namesto tega postara in postane grši.

Snook je dejala, da se teme predstave dotikajo tudi tega, kako lahko lepota nekoga vpliva na ljudi okoli njega in kako se lahko moč zlorabi. "Razširja se onkraj mladosti in lepote, kaj storiti z neomejeno močjo, pridobljeno z mladostjo in lepoto?" je razmišljala zvezdnica in nadaljevala: "In če pri posamezniku ni nadzora in ravnovesja in si vsi okoli te ene osebe želijo lastiti in nadzorovati ter okusiti to mladost in lepoto, kaj lahko oseba, ki ima v lasti to mladost in lepoto, naredi z njimi?"