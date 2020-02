Zvezdnica serije Oh, ta sedemdeseta povila drugega otroka

39-letna igralka Laura Prepon, najbolj znana iz serij Oh, ta sedemdeseta (That '70s Show)in Oranžna je nova črna (Orange Is the New Black), se je s svojim 39-letnim soprogom, igralcem Benom Fosterjem razveselila drugega otroka. Ob fotografiji na Instagramu, na kateri poljublja novorojenčkovo rokico, je zapisala: "Dobrodošla doma, najina nova kepica ljubezni."