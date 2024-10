Zvezdnica serije Pisarna razkrila, da je prebolela raka dojk

OGLAS

Igralka Jenna Fischer se je nedavno borila z rakom dojk. Zvezdnica serije Pisarna je na družbenem omrežju sporočila, da se je svojo diagnozo, ki jo je prejela decembra 2023, odločila z javnostjo deliti prav zdaj, ker je oktober mesec osveščanja o raku dojk, priznala pa je tudi, da si ni nikoli mislila, da bo morala kdaj narediti objavo, v kateri bo razkrila takšno stvar.

Jenna Fischer je razkrila, da je prebolela raka dojk. FOTO: Profimedia icon-expand

"Po operaciji, končani kemoterapiji in obsevanjih sem pozdravila raka," je zapisala na Instagramu. "Ob tej novici sem želela dodati svojo fotografijo, na kateri imam neenakomeren paž, videti pa sem srečna in zdrava," je opisala fotografijo, na kateri nasmejana drži šalico s kavo. "Velika hvala Joshu Snyderju, možu Angele Kinsey, za ta posnetek," je še dodala in omenila soigralko, s katero sta postali dobri prijateljici. "To je le še en dokaz skrbnosti, ki so mi jo izkazali na tej poti." Fischerjeva, ki ima z dolgoletnim možem Leejem Kirkom 13-letnega sina Westona in 10-letno hčerko Harper, je spregovorila tudi o težkem in napornem zdravljenju. "Oktobra 2023 sem na Instagramu objavila svojo fotografijo, na kateri se pripravljam na mamografijo, ki je bila rutinski pregled, in sem se pošalila, da moramo poskrbeti za svoje vrečke, ki odštevajo čas, kot pravi Michael Scott," ob tem pa dodala, da izvidi niso bili jasni, zaradi česar so jo napotili na ultrazvok in biopsijo, kar je sčasoma vodilo do diagnoze.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kljub temu, da je ta namigovala na to, da gre za zelo agresivno obliko raka, je igralka izpostavila, da je zelo odziven na zdravljenje. Januarja je prestala lumpektomijo, med katero so odstranili tumor. "Kljub temu, da so raka odkrili dovolj zgodaj in se še ni razširil na limfni sistem ali drugod po telesu, sta bila še vedno potrebna kemoterapija in obsevanje, da so se prepričali, da se bolezen ni vrnila," je zapisala in dodala, da je imela 12 kemoterapij februarja in tri terapije z obsevanji junija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči