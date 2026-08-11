Zvezdnica serije Pisarna razkrila, da je zbolela za neozdravljivo obliko raka

Lucy Davis je novico o svojem zdravstvenem stanju sporočila v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Z vami želim deliti nekaj, kar sem dolgo časa skrivala, sedaj pa bi rada o tem spregovorila. Pred letom in pol sem dobila diagnozo raka na dojki v četrtem stadiju, ki se je razširil na kosti. Še posebej na hrbtenico, desni kolk in rebra. Rak je neozdravljiv, za kemoterapijo pa je prepozno."

Lucy Davis FOTO: Profimedia

"Bula, ki sem jo sprva začutila, je bila podobna otrdlini in zelo majhna. Skoraj ne bi šla na pregled. Zato bi vam rada svetovala, da ne spreglejte ničesar. Sedaj skušam živeti polno življenje, kar mi ga je še ostalo, in se zabavati. V negativnih stvareh vedno iščem lekcije, rak pa v tem oziru ni razočaral; veliko vsega sem se naučila in hvaležna sem za to," je nadaljevala igralka.

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"Ne bojim se tega, kar sledi. Sprejela sem to. Svojo psičko Gracie bom videla prej, kot sem pričakovala, zame pa to, da bom zapustila svoje fizično telo, pomeni, da grem domov. Žalost in žalovanje bo ostalo moji družini. Veliko težje je njim kot meni," je bila iskrena Davis, ki je med drugim zaigrala še v filmih Noč neumnih mrtvecev, Wonder Woman, Garfield 2 in Rag Tail.