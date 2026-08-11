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Zvezdnica serije Pisarna razkrila, da je zbolela za neozdravljivo obliko raka

London, 11. 08. 2026 19.04 pred 15 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lucy Davis

Igralka Lucy Davis, ki je zaigrala v originalni britanski različici serije Pisarna, je razkrila, da je zbolela za rakom dojk, ki ga ne morejo pozdraviti. 53-letna hči komika Jasperja Carrotta je v seriji, ki je bila na sporedu med letoma 2001 in 2003, nastopila v vlogi receptorke Dawn Tinsley.

Lucy Davis je novico o svojem zdravstvenem stanju sporočila v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Z vami želim deliti nekaj, kar sem dolgo časa skrivala, sedaj pa bi rada o tem spregovorila. Pred letom in pol sem dobila diagnozo raka na dojki v četrtem stadiju, ki se je razširil na kosti. Še posebej na hrbtenico, desni kolk in rebra. Rak je neozdravljiv, za kemoterapijo pa je prepozno."

Lucy Davis
Lucy Davis
FOTO: Profimedia

 

"Bula, ki sem jo sprva začutila, je bila podobna otrdlini in zelo majhna. Skoraj ne bi šla na pregled. Zato bi vam rada svetovala, da ne spreglejte ničesar. Sedaj skušam živeti polno življenje, kar mi ga je še ostalo, in se zabavati. V negativnih stvareh vedno iščem lekcije, rak pa v tem oziru ni razočaral; veliko vsega sem se naučila in hvaležna sem za to," je nadaljevala igralka.

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"Ne bojim se tega, kar sledi. Sprejela sem to. Svojo psičko Gracie bom videla prej, kot sem pričakovala, zame pa to, da bom zapustila svoje fizično telo, pomeni, da grem domov. Žalost in žalovanje bo ostalo moji družini. Veliko težje je njim kot meni," je bila iskrena Davis, ki je med drugim zaigrala še v filmih Noč neumnih mrtvecev, Wonder Woman, Garfield 2 in Rag Tail.

Razlagalnik

Rak četrtega stadija, znan tudi kot metastatski rak, pomeni, da se je bolezen razširila iz prvotnega mesta nastanka na oddaljene organe ali dele telesa, kot so kosti, pljuča, jetra ali možgani. V tej fazi se rak običajno šteje za neozdravljivega, kar pomeni, da ga z obstoječimi metodami zdravljenja ni mogoče popolnoma odstraniti, zato je poudarek zdravljenja usmerjen v podaljšanje življenja, lajšanje simptomov in izboljšanje kakovosti bolnikovega življenja.

Serija Pisarna je britanska televizijska komedija, ki sta jo ustvarila Ricky Gervais in Stephen Merchant. Znana je po tem, da je popularizirala slog 'mockumentary' oziroma lažnega dokumentarca, kjer so liki neposredno nagovarjali kamero, dogajanje pa je bilo posneto v slogu resničnostnih oddaj. Serija je s svojim surovim, neprijetnim in izjemno realističnim prikazom vsakdanjega pisarniškega življenja močno vplivala na razvoj televizijske komedije v 21. stoletju in doživela številne mednarodne priredbe, med katerimi je najbolj znana ameriška različica.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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