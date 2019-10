Zvezdnica serije Razočarane gospodinje že prestaja zaporno kazen

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje Felicity Huffman je ena od vpletenih v goljufivo zaroto, s katero so starši svojim otrokom omogočili vpise na elitne ameriške univerze. Svojo krivdo je priznala, tako je bila obsojena na 14 dni zapora, opraviti mora 250 ur družbeno koristnega dela in plačati globo v višini skoraj 27 tisoč evrov. "Kriva sem obtožbe, ki jo je proti meni vložilo ameriško državno tožilstvo. Povsem sprejmem svojo krivdo in globoko obžalujem in se sramujem tega, kar sem naredila," je na sodišču dejala Huffmanova.

Zvezdnica, ki je vpletena v eno največjih prevar v zgodovini ZDA, v katero je bilo vpletenih več kot 40 oseb, je medtem že začela prestajati zaporno kaznijo, na splet pa so prišel prve fotografije obsojenke. Zvezdnica prestaja zaporno kazen v Dublinu, Kaliforniji, v zaporu je okoli 1200 zapornic, ki so tam zaradi manjših prekrškov, zato stopnja varovanja ni zelo visoka. Kljub temu se je oglasil njen soprog, ki je priznal, da ga skrbi za ženino varnost in duševno zdravje.