Zvezdnica serije Raztresena Ally na rdeči preprogi brez ličil

Igralka Calista Flockhart, ki je najbolj znana po vlogi Ally McBeal v seriji Raztresena Ally, se je nedavno udeležila gala večerje, kjer je na rdečo preprogo stopila brez ličil. 60-letnica, ki je od leta 2010 poročena z igralcem Harrisonom Fordom, je pozirala v črnem kostimu in z nasmehom, njeni oboževalci pa so bili navdušeni nad njenim naravnim videzom.

OGLAS

Calista Flockhart, ki je najbolj znana po seriji Raztresena Ally, se je pred dnevi udeležila gala večerje v New Yorku, kjer je na rdečo preprogo stopila brez ličil. Pred fotografi je pozirala v črnem hlačnem kostimu, pod katerega je oblekla črno majico, največ pozornosti pa je pritegnila s svojim naravnim videzom.

Calista Flockhart je na rdečo preprogo stopila brez ličil. FOTO: Profimedia icon-expand

Mnogi njeni oboževalci so prepričani, da se je zvezdnica tako poklonila prijateljici Pameli Anderson, ki se že nekaj let v javnosti pojavlja brez ličil, 57-letnica pa je pred časom razkrila, da se je za to odločila, da bi se "opomnila, kdo je" in svojo potezo opisala kot eksperiment.

Calista Flockhart in Harrison Ford sta poročena od leta 2010. FOTO: Profimedia icon-expand

Calista je poročena z 82-letnim Harrisonom Fordom, zvezdnikom filmov Indiana Jones in franšize Vojna zvezd. Par se je spoznal leta 2002 na podelitvi zlatih globusov in se osem let pozneje poročil. Skupaj vzgajata Calistinega sina Liama, ki ga je igralka posvojila leta 2001. Ford ima štiri otroke iz dveh prejšnjih zakonov – sinove Benjamina, Williama in Malcolma ter hčerko Georgio.