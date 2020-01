Zvezdnica serije Seks v mestu bo režirala na Broadwayu

Zvezdnica Cynthia Nixon bo prevzela režijo dramske igre Last Summer at Bluefish Cove. Dramsko delo Jane Chambers, ki ima pomembno mesto v lezbični dramski literaturi, je bila krstno uprizorjeno leta 1980 v New Yorku. Kdo bo nastopil v predstavi in kdaj bo premiera, zaenkrat ni znano.

Last Summer at Bluefish Coveje zgodba o nezadovoljni heteroseksualni ženski, ki se želi odmakniti od svojega moža in v miru preživeti nekaj časa, a na začetku počitnic na plaži nevede zaide v skupino sedmih lezbijk.

Med producenti so priljubljena ameriška televizijska voditeljica Ellen DeGeneres, njena žena, igralka Portia de Rossi, in igralka Lily Tomlin. Cynthia Nixon, ki je znana predvsem po vlogi Mirande Hobbes v seriji Seks v mestu, je poročena z lezbično aktivistkoChristine Marinoni.