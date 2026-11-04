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Zvezdnica serije Seks v mestu o skrivnosti uspešnega zakona s soprogo

New York, 04. 11. 2026 08.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Cynthia Nixon in Christine Marinoni

Kako ohraniti srečno razmerje več kot dve desetletji pod žarometi? Zvezdnica serije Seks v mestu Cynthia Nixon je razkrila preprosto, a izjemno učinkovito filozofijo, ki jo s soprogo Christine Marinoni ohranja neomajno povezani že 22 let.

Ameriška igralka Cynthia Nixon je nedavno spregovorila o temeljnih vrednotah, ki ohranjajo njeno več kot dve desetletji trajajoči zvezo s soprogo Christine Marinoni trdno in stabilno. Čeprav par uradno ne sledi strogim zakonskim pravilom, se pri premoščanju vsakodnevnih izzivov zanašata na preprosto, a ključno življenjsko filozofijo. To je vsakodnevna medsebojna prijaznost, ki jima pomaga ohranjati harmonijo tudi v trenutkih, ko se soočata s stresom in neizogibnimi manjšimi nesoglasji.

Cynthia Nixon in Christine Marinoni
Cynthia Nixon in Christine Marinoni
FOTO: Profimedia

"Mislim, da si v trenutkih, ko se znajdeva v manjših prepirih ali slabe volje, rečeva, da ne smeva pozabiti biti prijazni druga do druge," je zvezdnica kultne serije Seks v mestu za People povedala v New Yorku na slovesni premieri četrte sezone Pozlačena doba, v kateri navdušuje trenutno.

Igralka se je z aktivistko za pravice skupnosti LGBTQ spoznala leta 2001. Sprva sta zgradili trdno prijateljstvo, ki pa je leta 2004 preraslo v romantično razmerje in sicer leto dni potem, ko se je Nixon razšla z Dannyjem Mozesom, s katerim ima dva otroka, Sepha in Charlesa. Svojo ljubezen sta nato leta 2009 potrdili z zaroko, dve leti kasneje pa je njuno zvezo okronalo rojstvo sina Maxa. Leta 2012 sta se še poročili, kmalu po tem, ko je zvezna država New York uradno uzakonila istospolne poroke.

Kljub globoki medsebojni povezanosti pa začetki njune romantične poti niso bili povsem brez pomislekov in strahov. Ker Cynthia Nixon pred tem še nikoli ni bila v razmerju z žensko, je imela Christine Marinoni sprva resne pomisleke o tem, kako bo ta sprememba vplivala na igralkino življenje in njeno uspešno kariero v zabavni industriji. Poleg osebnih prilagajanj se je par v zgodnji fazi razmerja soočal tudi s pritiski v kariernem svetu. Igralkin tedanji predstavnik za stike z javnostmi je namreč močno nasprotoval temu, da bi novico o romanci uradno potrdili medijem, ter vztrajal pri strogi zasebnosti. Nixon je leta 2015 za revijo The Advocate opisala nevzdržnost takšnega skrivanja. "Neprestano je ponavljal, da je to moje življenje in da je zasebno ter da je to vse. Midve pa sva se spraševali, ali je to res vse in ali ne bova nikoli presegli tega. Sva na igrišču z otroki, fotografirajo nas, midve pa naj rečeva, da je le moja prijateljica?" je tedaj dejala 60-letnica.

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Cynthia Nixon Christine Marinoni razmerje zakon Seks v mestu

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