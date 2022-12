Zvezdnica serije Seks v mestu žaluje za mamo

Kim Cattrall, zvezdnica serije Seks v mestu žaluje za pokojno mamo Shane Cattrall, ki je umrla v 94. letu starosti. Igralka je novico s svojimi sledilci delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila tudi nekaj skupnih fotografij z mamo. Sožalje so ji med komentarji izrazili oboževalci in njeni zvezdniški prijatelji.

Igralka Kim Cattrall žaluje za svojo mamo. Igralka je na družbenem omrežju sporočila, da ji je umrla mati Shane Cattrall, ki je bila stara 93 let. Zvezdnica je objavila tudi galerijo fotografij, med katerimi je dodala tudi eno iz otroštva. Cattrall je že večkrat javno spregovorila o tem, kako jo je mati skozi kariero vzpodbujala in ji stala ob strani.

icon-expand Kim Cattrall z mamo Shane Cattrall FOTO: Instagram

"Shane Cattrall, 1929-2022," je zapisala v objavi na družbenem omrežju in dodala: "Počivaj v miru, mami." Med komentarji so ji sožalje in podporo izkazali tudi zvezdniški prijatelji, med njimi ustvarjalec serije Queer as Folk, Stephen Dunn, ki je zapisal: "Pošiljam svojo ljubezen." Britanski komik Alan Carr pa je dodal: "Žal mi je, draga. Pošiljam ti veliko ljubezni." Sožalje ji je izrazila tudi kanadska novinarka Christine Simpson, ki je zapisala: "Moje srce je s tabo, Kim. Mame so najboljše."

Kim je v preteklosti že spregovorila o tem, kako velik vpliv na na njeno življenje je imela njena mati, in pojasnila, kako jo je njeno otroštvo oblikovalo v osebnosti, da si je izbirala vloge, v katerih je nato zasnovala svojo kariero. "Materino otroštvo je bilo šokantno in dramatično," je leta 2019 povedala za The Guardian in nadaljevala: "Njen oče je zapustil mojo babico v grozni revščini, v kateri je vzgajala tri otroke. Z leti me je to navdihovalo, da sem si tudi sama želela pripovedovati zgodbe o resničnih ženskah, ki niso super junakinje, a imajo posebne moči, da preživijo."