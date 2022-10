Zvezdnica serije Talenti v belem pomotoma razkrila zaroko

A Kate je svoje nenamerno priznanje izkoristila za to, da je ponosno pokazala svoj zaročni prstan in poljubila svojega zaročenca. Kasneje je objavila tudi fotografijo, na kateri nazdravlja z Andrewem.

Sicer pa se bo Kate do oltarja sprehodila že drugič. Leta 2007 se je poročila s producentom Alexom Youngom. Na poroki so jo spremljali tudi soigralci iz serije Talenti v belem Katherine Heigl , Chandra Wilson, Sara Ramirez in Justin Chambers. Po 15 mesecih zakona je Alex vložil zahtevo za ločitev in kot razlog za razhod navedel nepremostljive razlike. Njuna ločitev je bila zaključena leta 2010, razšla pa naj bi se v prijateljskih odnosih.