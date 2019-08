Zvezdnica serije Talenti v belem se je poročila

35-letna igralka Camilla Luddington iz serije Talenti v belem se je poročila. Večno zvestobo je obljubila igralcu Matthewu Alanu, s katerim ima dve leti staro hčerko Hayden.

Camilla Luddington je oddana. FOTO: Profimedia

Camilla Luddington, ki v seriji Talenti v belem (Grey’s Anatomy) igra zdravnico Jo Wilson, in njen dolgoletni partner Matthew Alan, ki nastopa v seriji Castle Rock,sta si poročne zaobljube izrekla na intimni slovesnosti ob obali v Kaliforniji. Na slavje sta povabila 70 svatov, med katerimi so bili člani družine, najožji prijatelji, manjkala pa ni niti nekdanja igralka serije Jessica Capshaw, poroča People.

"Mattu sem vedno govorila, da edina stvar, ki si jo želim, je ta, da vidim ocean. To je bila moja edina želja," je dejala pred poroko. "Pripravljena sva na ta veliki korak. Počutiva se že tako, kot da bi bila poročena, ker imava dve leti staro hčerko. Ampak pri vsem tem je nekaj romantičnega in da uresničiva to željo po družini s slovesnostjo ter ob prisotnosti Hayden. Iskreno povedano, sem navdušena nad tem, da sem se spustila v to novo normalno zakonsko življenje."

Nevesta je na svoj veliki dan nosila osupljivo belo obleko izraelskega poročnega studia Mira Zwillinger, ki je bila narejena iz ročno izdelanih vezenin. Na poti do oltarja se je sprehodila ob spremljavi pesmi Sweet Disposition, ki jo izvaja skupina The Temper Trap. Pesem ima za ženina in nevesto namreč poseben pomen. "Leta 2008 sva šla skupaj na koncert skupine The Temper Trap. To je bil najin prvi zmenek," je povedala nevesta. Aprila 2017 je zvezdnica s svojimi oboževalci delila veselo novico, da sta se z izbrancem razveselila deklice, ki sta jo poimenovala Hayden.

Proti koncu januarja lani sta sporočila še eno veselo novico, in sicer da sta zaročena. "No, to se je zgodilo na silvestrski večer," je 34-letna Camilla zapisala pod tri fotografije, na katerih se je lesketal diamantni zaročni prstan. "Nisem prepričan, da sem pustila Mattu, da je do konca izpeljal snubitev, preden sem začela vpiti DA, DA, DA!!! Seveda sem rekla DA," je zapisala in nato še hudomušno dodala: "Tudi Hayden odobrava."