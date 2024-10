Zvezdnica serije Vampirski dnevniki se je zaročila

Nina Dobrev je zaročena. Shaunu Whitu je končno uspelo, saj je zaroko načrtoval že večkrat, a se je v ključnih trenutkih vedno zalomilo, zdaj pa je le pokleknil pred svojo drago in jo prosil za roko. Zvezdnica serije Vampirski dnevniki in nekdanji deskar na snegu sta podrobnosti o zaroki razkrila za tuje medije, novico, ki sta jo nekaj dni skrivala pred javnostjo, pa z objavo fotografij tudi javno obelodanila na družbenih omrežjih.

Nina Dobrev in Shaun White sta zaročena. Nekdanji deskar na snegu je končno pokleknil pred zvezdnico serije Vampirski dnevniki in jo prosil za roko. Romantična snubitev, ki jo je Shaun načrtoval že nekajkrat prej, a se je na koncu vedno zalomilo, se je zgodila v New Yorku.

O posebnem dogodku sta zaljubljenca spregovorila za Vouge, 38-letnik pa je med drugim razkril, da je zaroko dobro načrtoval. "Vse sem imel pripravljeno: datum, lokacijo (restavracija Golden Swan v New Yorku), rože, fotografa. Več tednov sem prstan skrival v različnih sobah po hiši, da ga Nina ne bi našla," je za tuje medije spregovoril Shaun in dodal: "Najprej v sef, nato v svojem predalu za nogavice in na koncu celo v lopi za orodje."

Igralka ni slutila, da se nekaj pripravlja, čeprav je nekdanji športnik zaroko načrtoval že večkrat prej. "Imel sem drugačne načrte. Sprva sem jo želel zasnubiti med najinimi poletnimi počitnicami, a sva jih prekinila, ko si je Nina na kolesu poškodovala koleno. Nato sem želel poklekniti v začetku novembra, ko bi šla na podelitev nagrad The Earthshot v Južno Afriko," je povedal in razkril, da so njuni prijatelji večkrat namigovali, da bi se to lahko zgodilo prav na tem dogodku.

A tudi to je bil razlog, da se je Shaun odločil drugače. "Nina je izjemno organizirana oseba, ki je redko presenečena, vendar obožuje, da je presenečena. Moral sem jo presenetiti," je dejal zvezdnik, ki se je nato odločil, da ji vprašanje zastavi, preden odpotujeta v Afriko. Se je pa pri tem domislil prav posebne taktike, da njegova draga ne bi posumila, da jo bo zasnubil. "Svojemu predstavniku za medije sem naročil, da ji pošlje vabilo na intimno večerjo CFDA/ Vogue z Anno Wintour v Golden Swan v New Yorku. Povabilo je sprejela, saj je bilo videti povsem legitimno," je zaupal.

V nadaljevanju intervjuja je tudi 35-letnica razkrila nekaj podrobnosti o posebnem trenutku. "Bila sem zelo živčna, ker sem zamujala na večerjo. Ko sem stopila skozi vrata, sta bila v sobi samo Shaun in fotograf. Bila sem povsem šokirana. Samo zmrznila sem in strmela vanj. Sprva sem začela govoriti samo ne, ne in ne," je dejala presrečna bodoča nevesta in dodala, da se določenih trenutkov, ki so se zgodili potem, od šoka sploh ne spomni. Ko je privolila v poroko, so se jima pri praznovanju pridružili prijatelji. "Na koncu sva ugotovila, da vso zabavo nisva nič jedla, zato sva pozneje dodatno naročila hrano," sta še povedala v smehu.

