Zvezdnica serije Veliki pokovci drugič mama

"Ni besed, ki bi lahko znova opisale ta občutek," je v objavi na družbenem omrežju zapisala igralka Kaley Cuoco. Zvezdnica Velikih pokovcev je delila tudi nekaj fotografij iz porodnišnice, na katerih je pokazala dojenčico. "Kakšen blagoslov! Hvaležni smo za razburkano pot, polno vzponov in padcev, ki nas je vodila do naše Philo! Zdaj je naša družina tudi uradno popolna," je o novorojenki pripisala Cuoco.
40-letnica pa ni pozabila omeniti niti zaročenca in dodala, da je njegovo življenje eksplodiralo v trenutku, ko sta se spoznala, prineslo pa jima je tudi veliko lepih stvari. "Za vedno te bom ljubila, oče najinih deklic," mu je obljubila.
Da bo znova postala mamica, je igralka javnosti sporočila junija, ko je razkrila, da se bosta s Tomom Pelphreyjem razveselila druge hčerke. Par se je začel sestajati leta 2022. Pred njim je bila igralka že dvakrat poročena. Prvič z nekdanjim teniškim igralcem Ryanom Sweetingom, drugič pa z jahačem Karlom Cookom.
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