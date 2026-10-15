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Tuja scena

Zvezdnica serije Veliki pokovci drugič mama

Los Angeles, 15. 10. 2026 14.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kaley Couco

Kaley Cuoco in zaročenec Tom Pelphrey sta se razveselila drugega otroka. Igralski par je veselo novico, da sta dobila drugo hčerko, sporočil z objavo na družbenem omrežju, kjer sta razkrila, da sta jo poimenovala Philomena Carmine Bobby. Pred tremi leti sta postala prvič starša deklici Matildi.

"Ni besed, ki bi lahko znova opisale ta občutek," je v objavi na družbenem omrežju zapisala igralka Kaley Cuoco. Zvezdnica Velikih pokovcev je delila tudi nekaj fotografij iz porodnišnice, na katerih je pokazala dojenčico. "Kakšen blagoslov! Hvaležni smo za razburkano pot, polno vzponov in padcev, ki nas je vodila do naše Philo! Zdaj je naša družina tudi uradno popolna," je o novorojenki pripisala Cuoco.

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40-letnica pa ni pozabila omeniti niti zaročenca in dodala, da je njegovo življenje eksplodiralo v trenutku, ko sta se spoznala, prineslo pa jima je tudi veliko lepih stvari. "Za vedno te bom ljubila, oče najinih deklic," mu je obljubila.

Preberi še Kaley Cuoco bo spet mama: prihaja še ena deklica

Da bo znova postala mamica, je igralka javnosti sporočila junija, ko je razkrila, da se bosta s Tomom Pelphreyjem razveselila druge hčerke. Par se je začel sestajati leta 2022. Pred njim je bila igralka že dvakrat poročena. Prvič z nekdanjim teniškim igralcem Ryanom Sweetingom, drugič pa z jahačem Karlom Cookom.

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veliki pokovci igralka Kaley Cuoco otrok hčerka

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Bibaleze.si Dvakrat je bila poročena, nato pa spoznala njega. Zdaj sta dobila drugega otroka
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