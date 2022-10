Zvezdnica skupine Rebelde stopila pred oltar

Maite Perroni, članica mehiškega fenomena Rebelde in zvezdnica telenovele Angeli brez kril, ki so jo gledalci POP TV-ja lahko spremljali leta 2009, se je poročila. Igralka in glasbenica je večno zvestobo obljubila televizijskemu producentu Andresu Tovarju, ki je bil pred tem sicer poročen z njeno dobro prijateljico, igralko Claudio Martín.

Maite Perroni se je poročila. Zvezdnica glasbene skupine Rebelde in številnih mehiških telenovel je pred oltar stopila dober mesec dni po tem, ko je razkrila veselo novico o zaroki. Večno zvestobo je na zasebnem obredu v občini Valle de Bravo v Mehiki obljubila televizijskemu producentu Andresu Tovarju, poročno fotografijo in s tem tudi novico o poroki pa delila kar na svojem Instagramu. icon-expand Zvezdnica skupine Rebelde je stopila pred oltar. FOTO: Profimedia "Uspelo nama je! Delava prve korake v življenju, ki ga želiva zgraditi skupaj," je zapisala Maite, ki je veseli dan preživela v krogu najbližjih. "Vesela sva, da sva naredila prve korake, ki krepijo najino pot, na kateri sva se srečala in se prepustila rokam usode." Z zapisom se je igralka najverjetneje odzvala tudi na nekatere kritike njene zveze. Spomnimo, Andres Tovar je bil pred tem poročen z igralko Claudio Martin, ki je bila dobra prijateljica s Perronijevo. Njuno prijateljstvo naj bi se končalo po tem, ko je Claudia na soprogovem telefonu videla neprimerna sporočila, ki si jih je izmenjeval s Perronijevo. Martinova in Tovar sta se lani nato tudi dokončno ločila, Maite pa je pozneje trdila, da so obtožbe, da je ona vzrok za razpad njunega zakona, lažne.