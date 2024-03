Zvezdnica sodelovala pri šali na račun princese Catherine, sedaj se opravičuje

"Prepričana sem, da danes to nikogar ne zanima, a čutim, da moram to prepoznati. Grozno se počutim, ker sem se tudi sama pošalila iz slabo preurejene fotografije," je zapisala igralka Blake Lively in se princesi Catherine opravičila. Ob tem je njej in vsem ostalim poslala ljubezen in dobre želje, objavo pa zaključila z emotikonom rdečega srca.

Svet je v petek pretresla vest, da ima Catherine raka. Valižanska princesa in bodoča kraljica je diagnozo sporočila v videoposnetku in razkrila, da je v zgodnji fazi zdravljenja. Dodala je, da je bila diagnoza zanjo velik šok, a da je dobro in vsak dan močnejša.

Javnost je v tem težkem obdobju prosila za razumevanje. Poudarila je, da ji je delo od nekdaj prinašalo veliko mero zadovoljstva in užitka, a da je sedaj čas, da se osredotoči nase in svoje okrevanje.