Zvezdnica Sodobne družine z novo simpatijo

Ameriško igralko Ariel Winter , ki je najbolj znana zaradi priljubljene komične serije Sodobna družina, kjer se je predstavila v vlogi Alex Dunphy , so paparaci ujeli skupaj z novo simpatijo. Izkazalo se je, da ji je družbo delal igralec Luke Benward , njune skupne fotografije pa so se v javnosti pojavile le dva mesca po razhodu z nekdanjim partnerjem Levijem Meadnom .

Zvezdnica je bila z novo simpatijo opažena v Hollywoodu, kjer sta preživljala čas v družbi prijateljev. 24-letni igralec je med drugim nastopil v komediji Good Luck Charlie, grozljivki Ravenswood in Still the King. Govorice o novi ljubezni je zvezdnica sprožila že z večerjo s skrivnostnim moškim, oboževalci pa so se takrat zaskrbljeno spraševali, kje je Levi.