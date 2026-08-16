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Tuja scena

Zvezdnica Sopranovih: Moj OnlyFans je politično sporočilo Hollywoodu

Los Angeles, 16. 08. 2026 10.31 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Drea de Matteo

54-letna igralka Drea de Matteo, zvezdnica serij Sopranovi in Razočarane gospodinje, je v preteklosti iskreno spregovorila o svoji odločitvi za odprtje računa na plačljivi platformi OnlyFans, ki je znana predvsem po eksplicitni vsebini. Takrat je pojasnila, da je bila odločitev predvsem finančne narave, v sveži epizodi podkasta Hate to Break It to Ya pa je dodala, da je bila poteza tudi nekakšne vrste politično sporočilo Hollywoodu.

Pojasnila je, da ji je platforma omogočila preživetje, ne da bi se zanašala na zabavno industrijo, potem ko se je zaradi svojih političnih stališč in nasprotovanja obveznemu cepljenju v času pandemije vse bolj odtujila od Hollywooda. "V nekaterih pogledih je bil moj OnlyFans politično sporočilo Hollywoodu. Bilo je, kot da bi dejala: 'Ni mi treba delati za vašo korporacijo.'"

Drea de Matteo
Drea de Matteo
FOTO: AP

Drea de Matteo je povedala, da ji dohodek od OnlyFansa daje finančno svobodo za uspešno financiranje lastnih podjetniških podvigov. Kljub uspehu v seriji Sopranovi namreč nikoli ni bila tako finančno varna, kot so ljudje domnevali. Igralka je povedala, da ni bila nikoli posebej usmerjena v kariero in da se je k igranju pogosto vračala le, ko je potrebovala dohodek.

Med pogovorom v podkastu se je spominjala, kako je OnlyFans prvotno želela uporabljati kot platformo, na kateri bi brez cenzure lahko delila svoje mnenje, nato pa se je zaradi grožnje izgube svojega doma zatekla k objavljanju razgaljenih fotografij. Razkrila je, da je v pičlih 75 minutah po objavi prve fotografije v kopalkah zaslužila dovolj, da je odplačala prvi del dolga. Dodala je, da je do zdaj obleke v celoti odvrgla zgolj enkrat, in sicer ko je svoje telo zakrila s protestnimi sporočili.

Drea de Matteo sopranovi razočarane gospodinje onlyfans

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zajfa
16. 08. 2026 11.16
No, kako že gre pregovor; vsako slabo je za nekaj dobro ...
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