Zvezdnica Sopranovih: Moj OnlyFans je politično sporočilo Hollywoodu

Pojasnila je, da ji je platforma omogočila preživetje, ne da bi se zanašala na zabavno industrijo, potem ko se je zaradi svojih političnih stališč in nasprotovanja obveznemu cepljenju v času pandemije vse bolj odtujila od Hollywooda. "V nekaterih pogledih je bil moj OnlyFans politično sporočilo Hollywoodu. Bilo je, kot da bi dejala: 'Ni mi treba delati za vašo korporacijo.'"

Drea de Matteo je povedala, da ji dohodek od OnlyFansa daje finančno svobodo za uspešno financiranje lastnih podjetniških podvigov. Kljub uspehu v seriji Sopranovi namreč nikoli ni bila tako finančno varna, kot so ljudje domnevali. Igralka je povedala, da ni bila nikoli posebej usmerjena v kariero in da se je k igranju pogosto vračala le, ko je potrebovala dohodek.

Med pogovorom v podkastu se je spominjala, kako je OnlyFans prvotno želela uporabljati kot platformo, na kateri bi brez cenzure lahko delila svoje mnenje, nato pa se je zaradi grožnje izgube svojega doma zatekla k objavljanju razgaljenih fotografij. Razkrila je, da je v pičlih 75 minutah po objavi prve fotografije v kopalkah zaslužila dovolj, da je odplačala prvi del dolga. Dodala je, da je do zdaj obleke v celoti odvrgla zgolj enkrat, in sicer ko je svoje telo zakrila s protestnimi sporočili.