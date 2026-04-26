Tuja scena

Zvezdnica Sopranovih razkrila razlog selitve iz Hollywooda v Teksas

Teksas, 26. 04. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

K.Z.
Jamie-Lynn Sigler

Igralka Jamie-Lynn Sigler, ki je najbolj znana po seriji Sopranovi, je razkrila pravi razlog, zakaj se je njena družina pred leti iz Hollywooda preselila v Teksas. 44-letnica, ki se bori z multiplo sklerozo, je za Us Weekly dejala, da se je želela umakniti zaradi večje zasebnosti, ki jo potrebuje prav zaradi bolezni.

Jamie-Lynn Sigler je v nedavnem pogovoru z US Weekly razkrila, da je z družino Hollywood zapustila, ker si je želela več zasebnosti v boju z multiplo sklerozo, katere diagnozo je dobila že pri 20 letih. "Potrebovali smo spremembo," je dejala o selitvi v teksaško prestolnico Austin, kamor se je družina preselila pred petimi leti.

FOTO: Profimedia

"Ko sem se preselila sem, sem začela pri hoji uporabljati palico, saj nisem več imela občutka, da me vedno nekdo opazuje," je bila iskrena igralka, ki ima z možem, nekdanjim igralcem bejzbola Cutterjem Dykstro, dva sinova. Dodala je, da so jo v Austinu vsi poznali le kot Beaujevo in Jackovo mamo, ki ju vozi na treninge.

Družina se je v Teksas preselila leta 2021, leto po selitvi pa je za People dejala, da se v Austinu počuti izločeno na najboljši možen način. "Pomembna je narava in čas, ki ga preživljamo zunaj, kar zelo cenim, saj med odraščanjem v New Yorku in Los Angelesu tega nisem bila deležna," je povedala in dodala, da uživata tudi njena sinova, ki manj časa preživita pred ekrani.

Zvezdnica je diagnozo dobila, ko je bila stara 20 let, javnosti pa jo je razkrila šele leta 2016, stara 34 let. Da je bolezen tako dolgo skrivala, pa je vplivalo na njeno duševno stanje, je razkrila: "Vedno sem igrala. Nisem vedela, kako je biti avtentičen. Vse je bila laž in samo predstava. Sploh nisem vedela, kdo sem." Ker so se njene skrivnosti začele le kopičiti, je imela občutek, da se duši, je še dodala.

"Ves čas sem imela občutek, da moram biti na preži in prepričana sem, da je to vplivalo na veliko stvari, ki so se mi takrat dogajale," se je spominjala igralka, ki se je z boleznijo zares soočila šele, ko sta z igralsko kolegico Christino Applegate, ki se prav tako bori z isto boleznijo, začeli pripravljati podkast na to temo.

Razlagalnik

Multipla skleroza (MS) je kronična avtoimunska bolezen osrednjega živčnega sistema, pri kateri imunski sistem pomotoma napade mielin, zaščitno ovojnico živčnih vlaken v možganih in hrbtenjači. Ta proces, imenovan demielinizacija, povzroči poškodbe živcev in motnje pri prenosu živčnih signalov med možgani in drugimi deli telesa. Simptomi so zelo raznoliki in vključujejo težave z ravnotežjem in hojo, utrujenost, težave z vidom, mišično oslabelost ter kognitivne spremembe. Bolezen poteka v različnih oblikah, od tistih z obdobji poslabšanj in izboljšanj do progresivnih oblik, ki se sčasoma slabšajo.

Christina Applegate je priznana ameriška igralka, ki je zaslovela v kultni seriji 'Družina za umret' (Married... with Children). Leta 2021 je javno razkrila diagnozo multiple skleroze, kar je močno odmevalo v javnosti. Njena odprtost glede soočanja z boleznijo, vključno z uporabo pripomočkov za hojo in prilagajanjem življenjskega sloga, je pomembno prispevala k ozaveščanju o tej bolezni. Sodelovanje z Jamie-Lynn Sigler pri podkastu je ustvarilo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj med osebami, ki živijo z MS, in pomagalo zmanjšati stigmo, ki pogosto spremlja kronične bolezni v javnem življenju.

Serija 'Sopranovi' (The Sopranos), ki se je predvajala med letoma 1999 in 2007, velja za eno najpomembnejših in najbolj vplivnih televizijskih dram vseh časov. Zgodba o mafijskem šefu Tonyju Sopranu, ki se sooča z družinskimi težavami in napadi panike, je postavila temelje za tako imenovano 'zlato dobo televizije'. Serija je znana po svoji kompleksni psihološki globini likov, vrhunskem scenariju in prehodu od klasičnih televizijskih formatov k bolj filmskemu, narativno bogatemu pripovedovanju, kar je odprlo vrata številnim drugim kakovostnim serijam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
