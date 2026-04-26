Zvezdnica Sopranovih razkrila razlog selitve iz Hollywooda v Teksas

Jamie-Lynn Sigler je v nedavnem pogovoru z US Weekly razkrila, da je z družino Hollywood zapustila, ker si je želela več zasebnosti v boju z multiplo sklerozo, katere diagnozo je dobila že pri 20 letih. "Potrebovali smo spremembo," je dejala o selitvi v teksaško prestolnico Austin, kamor se je družina preselila pred petimi leti.

"Ko sem se preselila sem, sem začela pri hoji uporabljati palico, saj nisem več imela občutka, da me vedno nekdo opazuje," je bila iskrena igralka, ki ima z možem, nekdanjim igralcem bejzbola Cutterjem Dykstro, dva sinova. Dodala je, da so jo v Austinu vsi poznali le kot Beaujevo in Jackovo mamo, ki ju vozi na treninge. Družina se je v Teksas preselila leta 2021, leto po selitvi pa je za People dejala, da se v Austinu počuti izločeno na najboljši možen način. "Pomembna je narava in čas, ki ga preživljamo zunaj, kar zelo cenim, saj med odraščanjem v New Yorku in Los Angelesu tega nisem bila deležna," je povedala in dodala, da uživata tudi njena sinova, ki manj časa preživita pred ekrani.

Zvezdnica je diagnozo dobila, ko je bila stara 20 let, javnosti pa jo je razkrila šele leta 2016, stara 34 let. Da je bolezen tako dolgo skrivala, pa je vplivalo na njeno duševno stanje, je razkrila: "Vedno sem igrala. Nisem vedela, kako je biti avtentičen. Vse je bila laž in samo predstava. Sploh nisem vedela, kdo sem." Ker so se njene skrivnosti začele le kopičiti, je imela občutek, da se duši, je še dodala. "Ves čas sem imela občutek, da moram biti na preži in prepričana sem, da je to vplivalo na veliko stvari, ki so se mi takrat dogajale," se je spominjala igralka, ki se je z boleznijo zares soočila šele, ko sta z igralsko kolegico Christino Applegate, ki se prav tako bori z isto boleznijo, začeli pripravljati podkast na to temo.