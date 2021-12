Zvezdnica šova Otok ljubezni premagala raka: V mojem telesu ni niti ene rakave celice več

"Ozdravljena sem raka! Uspelo mi je! Dobila sem rezultate zadnjega pregleda, na katerem so mi pregledali celotno telo, in v njem ni več niti ene same rakave celice," je zapisala Jonesova. "Psihično in fizično je bilo to leto zelo težko zaradi mojih operacij in zdravljenja. Hvaležna sem vsem za prijaznost in podporo, ki ste mi ju izkazali v tem letu. Še naprej bom pomagala pri ozaveščanju ljudi o raku, moja ljubezen in moč pa sta namenjeni vsem, ki se še naprej borijo s to težko boleznijo. Srečno in zdravo leto 2022," je še zapisala.