Zvezdnica Srednješolskega muzikala šokirana: Austin Butler je moj bratranec!

Igralka Ashley Tisdale in igralec Austin Butler sta se leta 2011 spoznala med snemanjem filma Sharpayina pustolovščina . "Že ko sva se prvič srečala, sem dobila občutek, da sva kot brat in sestra," je v podcastu 2 Lies & A Leaf povedala zvezdnica filma Srednješolski muzikal . "Sva kot dvojajčna dvojčka z veliko starostno razliko, a vedno sva imela posebno povezavo," je še povedala, tik preden je izvedela, da je njen najboljši prijatelj v resnici njen daljni bratranec.

"To je noro, dobesedno se bom zjokala," je bila njena prva reakcija ob novici, da sta z zvezdnikom filma Elvis sorodstveno povezana. O tem, kar je razkril test DNK, je Ashley takoj obvestila tudi Butlerja, ki je bil prav tako šokiran kot igralka. "Ni šans," je odgovoril na sporočilo, ki mu ga je poslala prijateljica.

Ashley, ki je poročena z glasbenikom Christopherjem Frenchom , je leta 2021 prvič postala mama hčerki Jupiter Iris . Butler je ni videl noseče, kljub temu da sta zelo povezana. "Zaradi obveznosti ni bil doma, a vseeno me je ves čas spremljal prek video klica in mi dajal občutek, da je tam," je povedala.

37-letna zvezdnica in 31-letnik sta najboljša prijatelja, že vse odkar sta se spoznala, Austin pa je bil skoraj devet let v zvezi z Vanesso Hudgens. Ashley in Vanessa sta poleg tega, da sta zelo dobri prijateljici, tudi skupaj igrali v priljubljenem filmu Srednješolski muzikal.