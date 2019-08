Zvezdnica svoje zveste oboževalce povabila k sebi domov

Glasbenica Taylor Swift je ena najbolj priljubljenih pevk na sceni, kar dokazuje tudi to, da se je znašla na samem vrhu Forbesove lestvice. Čeprav je pred kratkim ostala brez pravic do svojih pesmi na prvih albumih, si še vedno vzame čas za svoje oboževalce. Taylor je tik pred izdajo novega albuma z naslovom Lover, a njenih novih melodij so bili deležni le nekateri posamezniki. Sicer pa se je zvezdnica na podoben način že večkrat približala svojim oboževalcem.