Zvezdnica svojega milijarderja popeljala na rdečo preprogo

Ameriško igralko in televizijsko voditeljico Olivio Munn so nekaj časa povezovali z igralcem Chrisom Prattom, nato pa so jo opazili s Tuckerjem Robertsom, mladim poslovnežem, a o morebitnem razmerju sta molčala.

Za Olivio Munn, zvezdnico filma Možje X: Apokalipsa, je bilo 2017 težko, kajti z igralcem ameriškega nogometaAaronom Rodgersom sta po treh letih končala ljubezensko razmerje. Vse od takrat o ljubezni ni želela govoriti, tudi ko so jo začeli povezovati z igralcem Chrisom Prattom. Nato pa so jo mediji opazili v družbi Tuckerja Robertsa, poslovneža iz bogate ameriške družine. A tudi o tem ni želela govoriti. Slabo leto dni, odkar so ju opazili skupaj pa sta se zaljubljenca odločila, da se bosta prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Tako sta se za noč čarovnic našemila in skupaj odšla na zabavo, ki jo je priredila modna oblikovalka Bea Akerlund. Njun prvi uradni 'sprehod' po rdeči preprogi pa je zvezdnica obeležila tudi na Instagramu in tako končno potrdila, da sta s Tuckerjem par. Tucker je sin Briana L. Robertsa, predsednika uprave kabelskega operaterja Comcast, družina naj bi imela v lasti več ko milijardo evrov, Tucker pa je izredno aktiven tudi v video igrah, tako ima tudi zelo uspešno ekipo v igri Overwatch.