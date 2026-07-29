Zvezdnica toži hekerja, ki sta delila njeno neobjavljeno glasbo

V dokumentih, vloženih v Los Angelesu in o katerih poročajo ameriški mediji, Ariana Grande trdi, da sta dva neidentificirana hekerja ciljala na njene fotografe in producente, da bi se dokopala do gradiva, ki se je kasneje v "internetnem podzemlju" prodajalo za "znatne vsote denarja" .

"Samo leta 2023 je bilo ukradenih in razkritih 45 neobjavljenih pesmi, ki so pripadale gospe Grande," je pevkina odvetniška ekipa zapisala v dokumentih, v katerih trdijo tudi, da se je "od njenega glasbenega prvenca leta 2011 zgodilo na stotine podobnih razkritij." Arianini odvetniki so sporočili, da so sprožili pravni postopek za razkritje identitete dveh hekerjev.

Z oskarjem nominirana zvezdnica je že pred dvema letoma dejala, da si želi, da bi tisti, ki kradejo njeno delo, pravno odgovarjali. "To so pirati, prevaranti, to je nezakonito." V tožbi je odvetniška ekipa orisala primer iz preteklega leta, ko naj bi obtoženca vdrla v mobilno napravo producenta, ki je sodeloval s pevko, in se dokopala do neobjavljenih posnetkov.