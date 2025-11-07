Zvezdnica trdi, da je zaradi načrtnega blatenja izgubila 140 milijonov evrov

Odvetniki Blake Lively ocenjujejo, da je zaradi namernega blatenja s strani igralca Justina Baldonija utrpela za skoraj 140 milijonov evrov škode. Gre za izgube zaslužkov, povezanih z uničenim ugledom, izgubljenimi priložnostmi v filmskem svetu ter zmanjšano prodajo kozmetične linije in linije pijače.

Igralka Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja, ki jo je po njenih besedah proti njej v času izida filma Konča se z nama sprožil igralec Justin Baldoni, izgubila vrtoglavih 161 milijonov dolarjev oziroma slabih 140 milijonov evrov.

Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja izgubila 140 milijonov evrov. FOTO: AP icon-expand

Izgube so navedene kot 56,2 milijona dolarjev oziroma 48,7 milijona evrov izgube preteklih in prihodnjih zaslužkov od igranja, produciranja, govorniških nastopov in oglaševanja, 49 milijonov dolarjev oziroma 42,4 milijona evrov izgube zaradi upada prodaje linije za nego las Blake Brown in 22 milijonov dolarjev oziroma 19 milijonov evrov izgube zaradi upada prodaje njene pijače Betty Buzz/Betty Booze. Njeni odvetniki trdijo tudi, da je utrpela najmanj 34 milijonov dolarjev oziroma 29,4 milijona evrov škode za ugled. Dokument z ocenami je bil s strani igralkine ekipe predan obrambi letos poleti, po tem ko je zvezdnica 31. decembra lani vložila tožbo.