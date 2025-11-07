Zvezdnica trdi, da je zaradi načrtnega blatenja izgubila 140 milijonov evrov

Igralka Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja, ki jo je po njenih besedah proti njej v času izida filma Konča se z nama sprožil igralec Justin Baldoni, izgubila vrtoglavih 161 milijonov dolarjev oziroma slabih 140 milijonov evrov.
Izgube so navedene kot 56,2 milijona dolarjev oziroma 48,7 milijona evrov izgube preteklih in prihodnjih zaslužkov od igranja, produciranja, govorniških nastopov in oglaševanja, 49 milijonov dolarjev oziroma 42,4 milijona evrov izgube zaradi upada prodaje linije za nego las Blake Brown in 22 milijonov dolarjev oziroma 19 milijonov evrov izgube zaradi upada prodaje njene pijače Betty Buzz/Betty Booze. Njeni odvetniki trdijo tudi, da je utrpela najmanj 34 milijonov dolarjev oziroma 29,4 milijona evrov škode za ugled.
Dokument z ocenami je bil s strani igralkine ekipe predan obrambi letos poleti, po tem ko je zvezdnica 31. decembra lani vložila tožbo.
Ravno pred dnevi se je v sodnem sporu dveh igralcev zgodil preobrat. Kot je poročal Rolling Stone, se Baldoni po junijski zavrnitvi tožbe ni odločil za dopolnitev tožbe ali za pritožbo. Kljub temu pa še naprej ostaja odprta tožba Lively proti Baldoniju zaradi spolnega nadlegovanja.
Spomnimo, Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil potem, ko ga je ona lani obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma Konča se z nama in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. V tožbi je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil lažne narative, da jo je nadlegoval in njeno ime blatil v javnosti. Omenjena tožba Lively proti Baldoniju ob tem še ostaja odprta. Javni sodni proces se bo na sodišču začel marca 2026.
