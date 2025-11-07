Svetli način
Tuja scena
Zvezdnica trdi, da je zaradi načrtnega blatenja izgubila 140 milijonov evrov

Los Angeles, 07. 11. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Komentarji
8

Odvetniki Blake Lively ocenjujejo, da je zaradi namernega blatenja s strani igralca Justina Baldonija utrpela za skoraj 140 milijonov evrov škode. Gre za izgube zaslužkov, povezanih z uničenim ugledom, izgubljenimi priložnostmi v filmskem svetu ter zmanjšano prodajo kozmetične linije in linije pijače.

Igralka Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja, ki jo je po njenih besedah proti njej v času izida filma Konča se z nama sprožil igralec Justin Baldoni, izgubila vrtoglavih 161 milijonov dolarjev oziroma slabih 140 milijonov evrov. 

Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja izgubila 140 milijonov evrov.
Blake Lively trdi, da je zaradi kampanje blatenja izgubila 140 milijonov evrov. FOTO: AP

Izgube so navedene kot 56,2 milijona dolarjev oziroma 48,7 milijona evrov izgube preteklih in prihodnjih zaslužkov od igranja, produciranja, govorniških nastopov in oglaševanja, 49 milijonov dolarjev oziroma 42,4 milijona evrov izgube zaradi upada prodaje linije za nego las Blake Brown in 22 milijonov dolarjev oziroma 19 milijonov evrov izgube zaradi upada prodaje njene pijače Betty Buzz/Betty Booze. Njeni odvetniki trdijo tudi, da je utrpela najmanj 34 milijonov dolarjev oziroma 29,4 milijona evrov škode za ugled.

Dokument z ocenami je bil s strani igralkine ekipe predan obrambi letos poleti, po tem ko je zvezdnica 31. decembra lani vložila tožbo.

Preberi še Justin Baldoni se ni odločil za nadaljevanje tožbe proti Blake Lively

Ravno pred dnevi se je v sodnem sporu dveh igralcev zgodil preobrat. Kot je poročal Rolling Stone, se Baldoni po junijski zavrnitvi tožbe ni odločil za dopolnitev tožbe ali za pritožbo. Kljub temu pa še naprej ostaja odprta tožba Lively proti Baldoniju zaradi spolnega nadlegovanja. 

Spomnimo, Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil potem, ko ga je ona lani obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma Konča se z nama in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. V tožbi je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil lažne narative, da jo je nadlegoval in njeno ime blatil v javnosti. Omenjena tožba Lively proti Baldoniju ob tem še ostaja odprta. Javni sodni proces se bo na sodišču začel marca 2026.

Blake Lively Justin Baldoni konča se z nama spor sodišče obtožbe
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drugorazredni Turk
07. 11. 2025 12.33
+2
A zdej bi rada za nedelo dobila isto plačano kot če bi delala.
ODGOVORI
2 0
devlon
07. 11. 2025 12.30
+2
v bistvu sta stara 5 let
ODGOVORI
2 0
bb5a
07. 11. 2025 12.22
+2
Zoprna.
ODGOVORI
2 0
Verus
07. 11. 2025 12.22
+1
Teorija: Zaljubila de je v soigralca, zadeve se niso odvile kot je pričakovala, z možem je imela tezave, ker je tudi znan in lep in vse to, pa ae je odločila, da zakon resuje s kvazi tozbo zoper nedolznega moskega. Ta se je pokazal kot korekten in fer mozakar, zato so ljudje kmalu opazili, da nekaj ne štima s prikupno in zelo privlačno Blake, zato so malo obrnili ploščo in se je plaz kritik usmeril na njo. Ker sodobna zenska težko ali sploh ne sprejme kritike, se je zacela se bolj postavljati na zadnje tačke, tako je na koncu trescila na hrbet in zdaj je kjer je. Toliko se je posalo o tem, da sem prav raziskal to dogajanje, čeprav me ta rumeni tisk nervira, ker nam otroke mlatijo in mislim, da je veliko pametnejsega za pisati kot o tujih aferah
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
07. 11. 2025 12.17
+1
💩
ODGOVORI
1 0
Roadkill
07. 11. 2025 11.59
+1
Ne dela si reklame
ODGOVORI
2 1
