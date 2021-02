Zvezdnica uspešnice Moja boš se je zaradi hude bolezni poslovila z zaslonov

Neslihan Atagül Doğulu so slovenski gledalci spoznali v turški uspešnici Moja boš.

Neslihan Atagül , poročena Doğulu, ima že dalj časa težave s črevesjem. Zvezdnici so odkrili sindrom razdražljivega črevesja, pri katerem gre za izjemno neprijetno stanje, saj ne vpliva le na prebavo, pač pa prinaša tudi hude bolečine v trebuhu. Bolezen je pri zvezdnici močno napredovala, zaradi nje pa je bila tudi hospitalizirana.

Oboževalci so bili močno v skrbeh, a jih je priljubljena igralka pomirila. Te dni se je oglasila na Instagramu, kjer se jim je v Instagramovi zgodbi zahvalila za vso podporo in dobre želje, saj so ji zaželeli, da si čim prej opomore.

A bolezen je globoko posegla v njeno igralsko kariero. 28-letnica je sprva še upala, da oboževalcev svoje aktualne serije Sefirin Kızı (Veleposlanikova hči), ki se v Turčiji predvaja od decembra 2019 in jo še vedno snemajo, ne bo pustila na cedilu, a žal je morala sprejeti težko odločitev. Na prvo mesto je postavila zdravje in se na razočaranje mnogih morala posloviti od vloge. Njeno mesto v seriji je zavzela Tuba Büyüküstün, ki so jo slovenski gledalci lahko spremljali na POP TV spomladi 2018 v seriji Ukradena preteklost (Cesur ve Güzel).