Zvezdnica uspešnice Rebelde Maite Perroni po skoraj osmih letih spet samska

Maite Perroni , ki je lani zablestela v vlogi Alme v seriji Oscuro deseo , se je v podcastu Se regalan dudas , v pogovoru z Ashley Frangie in Lety Sahágún , dotaknila tudi svoje zasebnosti in priznala, da je že nekaj mesecev samska. Maite je bila sedem let in pol v zvezi z glasbenim producentom Cristianom Danielom Stambukom Sandovalom , bolj znanim pod imenom Koko Stambuk , v vsem tem času pa nista imela nobenega škandala.

''Že mesece je minilo, odkar sem končala sedem let in pol trajajočo zvezo in ni nujno, da gre za toksično razmerje, preprosto se je zaključil nek cikel,'' je povedala ter dodala, da sta se mirno pogovorila in spoznala, da se je neko obdobje zaključilo. Čeprav je bilo obema hudo, sta si morala priznati, da je konec. Med drugim je še dejala, da se trenutno oba nahajata v drugem obdobju, da sta se poslovila z ljubeznijo, a vendar je bil celoten proces zelo boleč

''Zelo boli, vendar je bilo težko in hkrati zrelo, zdravo, osvobajajoče, čeprav se sliši nenavadno, bila sva že v različnih fazah in sva hodila po različnih krajih ter se je bilo težko usesti in si pogledati v oči in reči: 'Konec je, kajne?'

Čeprav ji je bilo težko, je v svojo odločitev prepričana. Dodala je še, da je bolje potegniti črto in se zavestno odločiti, da nekaj ne funkcionira, kot pa da se spustiš kasneje v neko toksično razmerje in da odnos izgubi vse tisto, kar je bilo lepega.

Za konec je še razkrila, da je razhod predelovala v zasebnosti, saj so to zelo osebni procesi, da je šest mesecev samska in da je kot partnerka v zvezi zelo predana: "Zgodi se, da ko delim čustva z nekom, se res predam."